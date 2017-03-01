Лидер ИГ признал поражение в Ираке

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Лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади заявил, что признает поражение своих сторонников в Ираке. В своей "прощальной речи" он призвал членов группировки отступать или спрятаться. Также он рекомендовал боевикам неарабского происхождения вернуться в свои страны или стать смертниками.

Главарь запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади заявил, что вынужден признать поражение своих сторонников в Ираке. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Источники отметили, что проповедники ИГ распространили среди боевиков в иракской провинции Найнава "прощальную речь" своего лидера. В ней он объявил о прекращении деятельности органа, который осуществляет координацию боевиков в этом регионе. Также аль-Багдади призвал членов группировки отступать или спрятаться.

Кроме того, он обратился к боевикам неарабского происхождения. Их он попросил вернуться в свои страны или стать смертниками.

По данным источника, сейчас многие командиры ИГ перебираются в Сирию в районы, которые пока находятся под контролем боевиков группировки.

Накануне, 28 февраля, на сайте информационного центра ООН появилась информация, согласно которой, в Мосуле, считавшемся неофициальной столицей ИГ в Ираке, под контролем боевиков остаются более 750 тысяч мирных жителей.

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