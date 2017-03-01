Москвичка умерла после падения с лестницы в подъезде

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Женщина скончалась после падения с лестницы в подъезде жилого дома в центре Москвы. По предварительной информации, она упала с пролета третьего этажа и ударилась головой. При осмотре ее сумочки была найдена записка со словами: "Простите меня, Боже, я кукнулась, попуталась".

Полицейские обнаружили тело женщины в подъезде жилого дома в центре столицы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступила информация об обнаружении трупа в жилом доме на улице Анатолия Живова. В подъезде на лестничном пролете первого этажа оперативники обнаружили тело 31-летней жительницы указанного дома", - говорится в сообщении.

Следов насильственной смерти не обнаружено. По предварительной информации, женщина упала с пролета третьего этажа и ударилась головой. Кроме того, при осмотре ее квартиры было найдено направление на обследование в психиатрическую клинику, а в сумочке лежала записка со словами: "Простите меня, Боже, я кукнулась, попуталась".

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