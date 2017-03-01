На Москве-реке появилось пятно неизвестного происхождения

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Пятно неизвестного происхождения обнаружено на Москве-реке в районе дома 22 на Фрунзенской набережной. Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды выезжали туда для отбора пробы. В настоящее время вокруг пятна организованы специальные ограждения, чтобы предотвратить его распространение по реке.

В районе дома 22 на Фрунзенской набережной на Москве-реке обнаружено пятно неизвестного происхождения. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Наши специалисты, инспекторы выезжали туда, отобрали пробы в трех местах: выше по течению, в центре пятна и ниже по течению", - отметили в пресс-службе.

В департаменте подчеркнули, что в настоящее время ГУП "Мосводосток" организовал специальные ограждения вокруг пятна для того, чтобы оно не растекалось.

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