Ким Чен Ын запрещал убивать брата в Китае или Макао

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Японские СМИ сообщили, что лидер КНДР якобы просил не убивать своего брата Ким Чен Нама на территории Китая или Макао, поэтому он бы остался жив, если бы не уехал в Малайзию.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын опасался испортить отношения с Китаем или Макао, поэтому приказал не убивать своего брата Ким Чен Нама в этих странах. Об этом пишет в среду "МИР 24" со ссылкой на японские СМИ.

Отмечается, что если бы Ким Чен Нам не уехал в Малайзию, то остался бы жив.

Покушение на старшего брата Ким Чен Ына произошло 13 февраля в аэропорту Куала-Лумпура. Момент нападения попал на камеры видеонаблюдения. Две женщины брызнули в лицо своей жертве неизвестной жидкостью. Он скончался по дороге в больницу. Позже в его организме было обнаружено высокотоксичное вещество.

Сеул обвинил в убийстве Ким Чен Нама правительство КНДР.

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