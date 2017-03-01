Наркодилер пытался выброситься из окна отделения полиции в Москве

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Задержанный за распространение наркотиков мужчина пытался выброситься из окна отделения полиции в столице. Сотрудники правоохранительных органов провели переговоры с подозреваемым, после чего он отказался от своих намерений. По факту случившегося назначена проверка.

Задержанный правоохранительными органами мужчина пытался выпрыгнуть из окна отделения полиции в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по столице.

"Сотрудниками полиции по подозрению в незаконном обороте наркотических средств был задержан ранее судимый гражданин, который, находясь в служебном кабинете одного из ОМВД, повел себя неадекватно, залез на подоконник и угрожал спрыгнуть вниз", - говорится в сообщении.

Полицейские организовали переговоры с мужчиной, в ходе которых он отказался от своих намерений. В результате инцидента никто не пострадал. Правоохранительные органы назначили проверку по факту случившегося.

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