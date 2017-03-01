Савченко планирует править Украиной по принципам Пиночета

Теги: Украина чили савченко

Политика чилийского диктатора Аугусто Пиночета лучше всего подходит для стабилизации ситуации на Украине "после войны", заявила нардеп Надежда Савченко. По ее словам, именно на эти принципы она будет ориентироваться, если станет президентом страны.

Нардеп Верховной Рады Украины Надежда Савченко призналась, что намерена стать президентом страны. При этом она подчеркнула, что хочет установить в стране военную диктатуру, как это сделал в свое время президент Чили Аугусто Пиночет.

"Конечно, он был диктатором, но в альтруистичном плане. В стране было гораздо лучше после него, чем до него", - сказала она в интервью изданию Globe and Mail.

Савченко подчеркнула, что диктатура на Украине "после войны" поможет стабилизировать ситуацию в стране. "Нам нужен лидер, который может контролировать ситуацию до тех пор, пока все не перейдет к следующему этапу развития", - сказала она.

Также бывшая летчица назвала своими политическими кумирами экс-президента США Рональда Рейгана, бывшего лидера ЮАР Нельсона Манделу, занимавшую пост премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер и действующего канцлера Германии Ангелу Меркель.

В сентябре 1973 года командующий армией Чили Аугусто Пиночет организовал переворот и свергнул правительство во главе с президентом-социалистом Сальвадором Альенде, который покончил с собой во время штурма президентского дворца. После этого Пиночет занял пост главы государства. Чилийский диктатор отвел 20 лет на выведение экономики из состояния коллапса и восстановление спокойствия в государстве. Этот процесс сопровождался преследованием людей, которые были связаны с предыдущим правительством, а также активистов из гражданской оппозиции. Согласно данным различных комиссий, в период с 1973 по 1990 год, который стал окончанием диктатуры Пиночета, были убиты и пропали без вести более трех тысяч человек.