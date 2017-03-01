Патриарх Кирилл назвал "лайки" в соцсетях грехом тщеславия

Теги: Общество патриарх соцсети

Стремление молодежи получить от незнакомых людей как можно больше "лайков" в социальных сетях – грех тщеславия. Такого мнения придерживается патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Тщеславие возбуждает в человеке невероятную чувствительность к тому, как его оценивают люди. Об этом, как пишет "Русская планета", рассказал патриарх Кирилл, отметив, что молодые люди особенно подвержены стремлением получить как можно больше положительных оценок в соцсетях.

В январе этого года патриарх Кирилл, открывая Рождественские парламентские встречи в Госдуме, заявил, что нравственность всегда первична, а закон вторичен. По его словам, если бы это было не так, то "мы бы жили в страшной системе межчеловеческих отношений".