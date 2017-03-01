Пожар произошел в приюте для животных на северо-востоке Москвы
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В приюте для животных на Сельскохозяйственной улице в столице произошел пожар. В настоящее время на место происшествия выехали специалисты. В МЧС подтвердили информацию о возгорании по данному адресу.
Пожар произошел в приюте для животных на Сельскохозяйственной улице в столице. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.
"Поступила информация о возгорании в административном здании на улице Сельскохозяйственная. По предварительным данным, оно произошло в приюте для животных", - говорится в сообщении.
В настоящее время на место происшествия выехали специалисты. В ЦУКС МЧС подтвердили информацию о возгорании в деревянном здании по данному адресу.
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