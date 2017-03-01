Комиссия ООН объявила сирийские ВВС виновными в атаке на гумконвой под Алеппо

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Комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии сообщила в своем докладе, что вина за атаку на гуманитарный конвой 19 сентября 2016 года лежит на сирийских ВВС. В документе отмечается также, что атака была тщательно спланирована с целью помешать доставке гумпомощи. В ООН действия Дамаска назвали военным преступлением.

Атака на гуманитарный конвой ООН 19 сентября 2016 года под Алеппо была спланирована и проведена сирийскими ВВС. Об этом говорится в докладе спецкомиссии международной организации по расследованию нарушений прав человека в САР.

"Тип использованных боеприпасов, размеры атакованной территории и продолжительность атаки убедительно свидетельствуют, что атака была тщательно спланирована и безжалостно осуществлена сирийскими ВВС с целью воспрепятствовать доставке гуманитарной помощи и нанести удар по персоналу гуманитарной миссии, что составляет военное преступление", - приводит ТАСС фрагмент документа.

В докладе также упоминаются преступления со стороны боевиков в Сирии. В частности комиссия ООН подтвердила, что террористические группировки во время боев в восточном Алеппо вели огонь по западной части города, чтобы запугать население.

"Во время осады Восточного Алеппо вооруженные группы регулярно обстреливали Западный Алеппо, используя неуправляемые и неточные снаряды, в том числе самодельные ракеты и бомбы. Одним из наиболее распространенных орудий были так называемые адские пушки", - говорится в докладе.

Учитывая отсутствие в зоне обстрелов военных объектов, "в большинстве случаев это приводило к терроризированию населения западной части Алеппо в нарушение международного гуманитарного права". В документе отмечается, что данные атаки свидетельствуют о военных преступлениях со стороны боевиков, "которые заключаются в беспорядочных атаках на гражданское население".

Доклад комиссии был подготовлен к проходящей в Женеве 34-й сессии Совета ООН по правам человека. В рамках мероприятия состоится интерактивный диалог с авторами документа. Публикация доклада совпала по времени с проведением в Женеве межсирийских переговоров.

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