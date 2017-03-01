"Газпром" увидел риски в снижении запасов газа на Украине

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"Газпром" зафиксировал снижение запасов газа в украинских подземных хранилищах, что вызывает опасение у российской корпорации по поводу рисков надежности транзита российского газа для европейских потребителей через территорию Украины. Об этом заявил глава газовой компании Алексей Миллер.

"Газпром" не исключает возникновения рисков для бесперебойного транзита российского газа через Украину в европейские страны в связи с низким, по мнению компании, уровнем запасов газа в украинских подземных хранилищах, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-релиз корпорации.

"По мнению ряда экспертов, реально активного газа в ПХГ Украины около 800 миллионов кубометров, а впереди еще больше месяца отопительного сезона. Это значит, что риски надежности транзита российского газа для европейских потребителей через территорию Украины сохраняются. И такая ситуация, безусловно, вызывает опасения", - приводятся в сообщении "Газпрома" слова председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.

По его словам, корпорация с начала года экспортировала в дальнее зарубежье 35,4 миллиарда кубометров газа, на 21% больше, чем за январь-февраль 2016 года. За отчетный период импорт российского газа в Германию вырос на 23,8%, во Францию - на 38,2%, Словакию - на 11,5%, Грецию - на 20,6%.

В ноябре 2016 года президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель предупредил о росте угрозы "несанкционированного отбора украинской стороной" газа, который поставляется из России в Европу транзитом через Украину.

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