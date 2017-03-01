Суд отменил взыскание с РБК компенсации в пользу "Роснефти"

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Апелляционный суд отменил решение о взыскании с РБК 390 тысяч рублей по иску "Роснефти". При этом распространенные изданием сведения признаны не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию компании. Суд обязал ответчиков опубликовать опровержение не позднее десяти дней с момента вступления решения в силу.

Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение о взыскании 390 тысяч рублей с учредителя и трех журналистов газеты РБК в пользу "Роснефти". Об этом сообщило агентство "Интерфакс".

При этом суд признал сведения, распространенные в материале газеты, а также обсуждавшиеся затем на телеканале РБК, не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию нефтяной компании.

"Обязать ответчиков опубликовать опровержение порочащих сведений в течение десяти дней с момента вступления решения в силу", - говорится в постановлении суда.

Поводом для иска стала публикация в газете РБК материала, в котором утверждалось, что глава нефтяной компании Игорь Сечин просил у правительства помощи, чтобы не допустить получения компанией BP контрольного пакета акций "Роснефти". Статья была опубликована в апреле 2016 года, после чего эта тема обсуждалась в эфире телеканала "РБК".

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