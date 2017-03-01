В России все громче раздаются призывы бойкотировать "Евровидение-2017"

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Между российскими пользователями Интернета разгорелись ожесточенные споры о том, кто в этом году должен представлять нашу страну на престижном песенном конкурсе "Евровидение". Есть и те, кто предлагает вовсе бойкотировать мероприятие, которое принимает Киев.

Евровидение" в Киеве - пир во время чумы. Один за другим российские политики и артисты призывают бойкотировать музыкальный конкурс на Украине. Депутат Госдумы Виталий Милонов даже обратился к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с предложением отказаться от участия в "Евровидении-2017" и не транслировать конкурс для российского зрителя. По мнению чиновника, это должно стать ответом на "вопиющую антироссийскую и русофобскую политику" украинских властей, передает "ТВ Центр".

"Мохнатая лапа Порошенко посылает людей на Восток, они идут наступать, бомбить. А мы приезжаем и эту мохнатую лапу жать будем что ли? А наши фанаты, которые туда приедут? На кого мы их кинем? Там будут волонтеры в масочках "Правого сектора" (организация запрещена в России – прим. ред.)? "Пожалуйста, отрубить голову - туда, так сказать, сжечь - туда. Под свастики и фашистские флаги выплясывать тоже не хочется", - отметил Милонов.

В разное время против участия России в "Евровидении" на Украине выступали певцы Олег Газманов и Филипп Киркоров, продюсер Иосиф Пригожин. Народный артист Советского Союза Иосиф Кобзон тоже поддержал коллегу Милонова. В Комитете Госдумы по культуре обсудят этот вопрос. Ведь организаторы не могут предоставить всем участникам равные права. Украинские чиновники установили свои правила: российские исполнители, внесенные Киевом в "черный список", не смогут приехать на "Евровидение".

Ангажированность выбора страны-хозяйки многие почувствовали еще в прошлом году. На конкурсе в Стокгольме, вопреки зрительским голосам, жюри сделало, как многие считают, политический выбор в пользу украинки Джамалы, спевшей про переселение крымских татар. Политический подтекст своей песни певица лично признала в интервью британской Guardian. Но на Западе готовы закрыть глаза на любые нарушения, если они направлены на борьбу с Россией.

"В стране идет гражданская война. Нынешнее правительство Украины обвиняется правительственными и неправительственными организациями в геноциде своих граждан формально в Донбассе. В политическом преследовании оппонентов нынешней власти. Вот на этом основании можно лишать страну возможности проведения "Евровидения", - рассуждает политолог Александр Чаленко.

Конкурс "Евровидение" пройдет в мае. С именами участников страны должны определиться до 11 марта.

Никита Васильев, Валерий Максимов, "ТВ Центр".