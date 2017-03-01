Партия центристов приостановила участие в избирательной кампании Фийона

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Франсуа Фийон, один из ведущих кандидатов на пост президента Франции, получил повестку в суд. 15 марта ему там официально предъявят обвинение в растрате государственных средств. Фийон отверг обвинения, и заявил, что от участия в выборах он не откажется. Между тем французская партия центристов "Союз демократов и независимых" приостановила участие в его предвыборной кампании.

Почти полчаса в эфире всех национальных каналов один и тот же кадр. Франция ждет начала экстренной пресс-конференции Франсуа Фийона. Утром он получил повестку в суд. А это "приговор", нервно шепчутся журналисты. Уверяя: кроме как "я снимаю кандидатуру с выборов" сказать Фийону уже больше нечего, передает "ТВ Центр".

"Мой адвокат сообщил мне, что 15 марта меня вызывают в суд согласно процедуре предварительного обвинения. Я не признаю обвинений. Я не растрачивал государственные средства. Отныне я обращаюсь к французскому народу и только к нему. Поскольку только всеобщее голосование, а не судебная процедура может определить, кто будет следующим президентом республики", - заявил Фийон.

В зале удивленные возгласы. Он ведь сам говорил: если дойдет до суда, откажется от борьбы за Елисейский дворец. Но следствие, намекает Фийон, идет вопреки всем правилам. Прокуратура не просто дает нашумевшему Пенелопагейту ход. Придает невиданное для таких разбирательств ускорение. Что это, как не попытка экстренно устранить неугодного кандидата в президенты.

В рядах правых - паника. На улице соперников - праздник. Прогуливаясь по ежегодной сельхозвыставке, экс-министр экономики Эммануэль Макрон ставит Фийону диагноз: "Это, вероятно, признак нервного срыва и утраты чувства реальности".

О реальности - какой он ее видит для Франции - Макрон с удовольствием рассказывает окружившей его толпе журналистов. Вопросов море - ведь официальной программы пока нет. А свои убеждения Макрон с легкостью меняет в зависимости от аудитории. В одном, впрочем, оставаясь постоянным: Парижу нужна дружба с Вашингтоном и Брюсселем. А с Москвой нужно быть построже.

Накануне Макрон обвинял ряд российских СМИ в том, что те начали против него пропагандистскую кампанию. И уверял, что русские хакеры добрались до сайта партии "Вперед!". Впечатленный Франсуа Олланд даже пообещал срочно принять меры по кибербезопасности. Впрочем, как у французских властей сейчас обстоит с безопасностью, накануне продемонстрировали СМИ.

Франсуа Олланд выступает на открытии нового направления региональных поездов, когда в зале раздается выстрел. Как потом станет известно, это один из сотрудников полицейского спецназа случайно нажал на курок автомата. Пострадали два человека. Сам жандарм был допрошен и отпущен. Но больше всего в этой истории пользователей соцсетей, где ролик стремительно набирает популярность, удивила хладнокровная реакция президента. Похоже, шутят пользователи, переживающую одну из самых скандальных предвыборных кампаний Францию сейчас мало чем удивишь.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, "ТВ Центр".