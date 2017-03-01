В Нижнем Новгороде водку пробивали на кассе как сахар

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Оригинальный способ распространения контрафактного алкоголя изобрели торговцы в Нижнем Новгороде. В одном из крупных магазинов на прилавках появилась водка неизвестного происхождения по крайне низкой цене. 190 рублей - примерно столько стоит пять килограммов сахара. Самое интересное, что на кассе покупка пробивалась именно как сахар. Этот маркетинговый ход освобождал администрацию торговой точки от любых претензий к качеству подозрительного напитка.