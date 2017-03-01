В Москве при пожаре в приюте для животных погибли более 10 собак

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Жертвами пожара в приюте на Сельскохозяйственной улице в столице стали 13 собак. Всего там находилось порядка 100 животных, большинство из которых - кошки.

В приюте для бездомных животных в Москве в среду был зафиксирован пожар. Как уточнили в МЧС, возгорание произошло в одноэтажном деревянном строении. По предварительной информации, людей в помещении не было, однако там находилось порядка 100 животных – 40 собак и 60 кошек.

Источник в экстренных службах рассказал "Интерфаксу", что в результате пожара погибли 13 собак.