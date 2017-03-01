Россия и Франция обсудили возобновление военного сотрудничества

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Замминистра обороны России Александр Фомин обсудил с послом Франции Жан-Морисом Репером перспективы возобновления военного сотрудничества. Также в ходе встречи обсуждались вопросы региональной и международной безопасности, ситуации в Сирии и Ливии.

Замминистра обороны Александр Фомин обсудил с послом Франции в России Жан-Морисом Репером перспективы возобновления военного сотрудничества. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу российского оборонного ведомства.

"Стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах возобновления сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран", - говорится в сообщении.

В Минобороны также сообщили, что в ходе встречи обсуждались вопросы международной и региональной безопасности. В частности, разговор шел о ситуациях в Сирии и Ливии, а также об отношениях России и НАТО.

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