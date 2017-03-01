Сирийские войска отбили у боевиков древнюю крепость в Пальмире
Теги: сирия Сирийский конфликт терроризм иг
Правительственные силы Сирии взяли штурмом древнюю крепость эмира Фахреддина на западном въезде в Пальмиру. Они также овладели штабом ИГ, который находился на одном из холмов во дворце Каср-эль-Кутрий на юго-западной окраине города.
Бойцы сирийской правительственной армии взяли штурмом и отбили у террористов древнюю крепость эмира Фахреддина на западном въезде в Пальмиру. Она была захвачена боевиками запрещенной в России группировки "Исламского государства". Об этом сообщил телеканал Al Manar.
Правительственные силы также овладели штабом ИГ, который находился на одном из холмов во дворце Каср-эль-Кутрий на юго-западной окраине города.
Боевики захватили Пальмиру в мае 2015 года, в конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город. Затем российские саперы принимали участие в разминировании города и находящихся там античных памятников. В декабре минувшего года Пальмира была вновь захвачена ИГ.
Ранее главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади обратился к боевикам с призывом укрыться в горной местности Ирака и Сирии в связи с наступлением иракской армии и сил международной коалиции на Мосул. По его словам, он направил послание экстремистам, названное им "прощальной проповедью", в котором содержится призыв "уйти в надежные горные районы в Ираке и Сирии".
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