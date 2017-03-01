Порошенко обсудил с новым президентом Германии продление санкций
Теги: Политика германия президент украина порошенко
Украинский лидер Петр Порошенко обсудил с новоизбранным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером продление санкций в отношении России. Также стороны говорили об обострении ситуации на юго-востоке Украины в районе Авдеевки.
Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Об этом украинский лидер сообщил на своей странице в Facebook.
Стороны обсудили обострение гуманитарной ситуации на юго-востоке Украины в районе Авдеевки, где, по словам Порошенко, "российские боевики продолжают обстреливать гражданские объекты". Украинский президент также выразил надежду на продление санкций в отношении России.
"Выразил надежду, что в марте будет продлено действие так называемого "крымского пакета" санкций", - говорится в сообщении.
Порошенко поблагодарил Германию и ее политическое руководство за ведущую роль в восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины.
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