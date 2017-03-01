Правительство Молдавии отзывает посла в России

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Члены правительства Молдавии на заседании в среду приняли решении отозвать посла республики в России Дмитрия Брагиша. При этом они не пояснили, по какой причине решено отозвать дипломата. Согласно местному законодательству, соответствующее распоряжение должен подписать президент Молдавии Игорь Додон.

Правительство Молдавии приняло постановление об отзыве Дмитрия Брагиша с должности посла республики в России. Как передает "Интерфакс", причины отзыва посла не объясняются. Решение вступит в силу после подписания соответствующего указа президентом Игорем Додоном.

Срок полномочий Брагиша, который в конце 90-х годов был премьер-министром Молдавии, а затем депутатом парламента, не истек. Он был назначен послом Молдавии в Москве в декабре 2014 года.

Эксперты не исключают, что посла решено поменять по просьбе Додона, который провозгласил одной из своих стратегических задач налаживание отношений с Россией. Новым послом Молдавии в России может быть назначен Андрей Негуца.

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