"Странное" пятно на Москве-реке ликвидировано

Теги: Происшествие москва река

В Мосводостоке рассказали об устранении пятна, которое в среду было обнаружено на Москве-реке в районе дома №22 на Фрунзенской набережной. Причины его появления выясняются.

В столице устанавливают причины появления пятна на Москве-реке. "Специализированный флот собрал всю пленку с поверхности воды, ничего серьезного не было, - флора и фауна реки не пострадали", - сообщил ТАСС представитель Мосводостока.

На месте происшествия взяты пробы воды. Результат будет готов в ближайшие дни.