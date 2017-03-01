На севере МКАД образовалась пробка на 18 километров

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Пробка длиной 18 километров образовалась на севере МКАД. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", движение затруднено на внутренней стороне кольца от пересечения с улицей Свободы до моста через Яузу.

На севере МКАД с внутренней стороны образовалась пробка на 18 километров. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на сервис "Яндекс.Пробки".

"Пробка длиной 18 километров образовалась на внутренней стороне МКАД от пересечения с улицей Свободы до моста через Яузу", - говорится в сообщении.

Как уточнил сервис, в пробке можно потерять 38 минут, что на 25 минут больше обычного.

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