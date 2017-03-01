Прокуратура начала проверку в связи с пожаром в зооприюте возле ВДНХ
Теги: прокуратура пожар животные проверка Происшествие москва смерть
На севере Москвы на Сельскохозяйственной улице в приюте для животных "Верные друзья" произошел пожар, в результате которого погибли 13 животных. Проверку в связи с происшествием проводит прокуратура Москвы.
Прокуратура Москвы проводит проверку после пожара в приюте для животных возле ВДНХ. Эксперты рассматривают поджог основной причиной происшествия.
"Останкинская межрайонная прокуратура начала проверку на соблюдение требований противопожарного, ветеринарного и санитарного законодательства в приюте для животных", - сообщила ТАСС представитель столичной прокуратуры Елена Россохина
Пожар произошел вблизи ВДНХ на Сельскохозяйственной улице в приюте для животных в деревянном вольере, расположенном на открытом пространстве. В огне погибли 13 собак.
Читайте также:
Найденных в Бирюлеве львят получил в подарок столичный бизнесмен
На Архызе московский сноубордист врезался в местного барана
Пострадавший от браконьеров тигренок в Приморье набрал уже 10 кг