Прокуратура начала проверку в связи с пожаром в зооприюте возле ВДНХ

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На севере Москвы на Сельскохозяйственной улице в приюте для животных "Верные друзья" произошел пожар, в результате которого погибли 13 животных. Проверку в связи с происшествием проводит прокуратура Москвы.