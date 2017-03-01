19:26, 01 марта 2017

Прокуратура начала проверку в связи с пожаром в зооприюте возле ВДНХ

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На севере Москвы на Сельскохозяйственной улице в приюте для животных "Верные друзья" произошел пожар, в результате которого погибли 13 животных. Проверку в связи с происшествием проводит прокуратура Москвы.

Прокуратура Москвы проводит проверку после пожара в приюте для животных возле ВДНХ. Эксперты рассматривают поджог основной причиной происшествия.

"Останкинская межрайонная прокуратура начала проверку на соблюдение требований противопожарного, ветеринарного и санитарного законодательства в приюте для животных", - сообщила ТАСС представитель столичной прокуратуры Елена Россохина

Пожар произошел вблизи ВДНХ на Сельскохозяйственной улице в приюте для животных в деревянном вольере, расположенном на открытом пространстве. В огне погибли 13 собак.

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