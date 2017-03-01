Отзыв посла Молдавии в Москве стал неожиданностью для МИД России

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МИД России удивлен решением правительства Молдавии отозвать своего посла в Москве. По словам замминистра Григория Карасина, Дмитрий Брагиш был уважаемым и авторитетным членом посольского корпуса. На Смоленской площади посоветовали обратиться за комментариями в Кишинев.

Решение об отзыве посла Молдавии в России Дмитрия Брагиша стало неожиданностью для Москвы. Об этом агентству ТАСС сообщил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин.

"Это известие несколько неожиданное. Наверное, о причинах такого решения надо спрашивать в Кишиневе", - прокомментировал дипломат. По его словам, Брагиш был уважаемым, авторитетным членом посольского корпуса в Москве.

Правительство Молдавии ранее приняло решение об отзыве посла Дмитрия Брагиша, который также возглавлял дипломатическое представительство республики в Таджикистане. Согласно местному законодательству, это решение должен одобрить президент Молдавии Игорь Додон.

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