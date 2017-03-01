Из сейфа Московского буддийского центра украли пожертвования

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Из сейфа Московского буддийского центра Ламы Цонкапы украли пожертвования на 200 тысяч рублей. В настоящий момент полиция ведет поиск грабителя.

Неизвестный проник в помещение офиса Московского буддийского центра Ламы Цонкапы в центре Москвы и из сейфа похитил пожертвования на сумму около 200 тысяч рублей. Об этом рассказал АГН "Москва" источник в правоохранительных органах.

По его словам, в полицию обратился председатель этого центра. Стражи порядка в настоящий момент изучают записи с камер видеонаблюдения и ищут подозреваемого.