Москва назвала ущербным проект резолюции о санкциях против Сирии

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В Министерстве иностранных дел назвали ущербным проект резолюции Совбеза ООН о введении санкций в отношении Сирии. Как пояснили в МИД, документ заведомо носил провокационный характер, и был направлен на внесение раскола в Совет безопасности. Проект резолюции был подготовлен США, Великобританией и Францией.

Проект резолюции Совбеза ООН о введении санкций против Сирии изначально имел провокационные цели и был направлен на раскол в СБ. Об этом говорится в заявлении пресс-службы российского МИД.

"Проект резолюции имел ущербный и однобокий характер. Санкционный список сирийских физических и юридических лиц не подкреплен какими-либо фактами в докладах СМР и являлся абсолютно произвольным", - говорится в документе.

Как отметили в ведомстве, проект документа был подготовлен США, Великобританией и Францией. Он основывался на выводах Совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии, согласно которым Дамаск трижды применил хлор против мирного населения, а ИГ (запрещенная в России террористическая организация) – один раз использовала иприт. Однако российская сторона не нашла доказательств вины сирийских вооруженных сил в докладах СМР. Кроме того, как отметили в МИД, химоружие в Сирии помимо "Исламского государства" применяют "Джебхат ан-Нусра" (деятельность организации запрещена в России) и оппозиционные группировки. В российском дипломатическом ведомстве заявили, что механизм по расследованию случаев применения химоружия используется западными странами, чтобы найти способ скомпрометировать официальный Дамаск и добиться смены власти в стране.

"Сейчас императивом для всех должна стать борьба с ИГИЛ и другими террористическими структурами в Сирии. Любые односторонние или многосторонние санкции в отношении Дамаска только ослабят международный антитеррористический фронт", - заключили в МИД России.

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