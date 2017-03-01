Россию обвинили в нанесении ударов по союзникам США в Сирии

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Американский генерал Стивен Таунсенд утверждает, что ВКС России ошибочно нанесли удары по формированиям "сирийской арабской коалиции". По его словам, это произошло в 15-20 километрах от города Манбидж. Таунсенд заявил, что российские самолеты бомбили деревни, которые, по их мнению, удерживались ИГ.

Командующий международной операцией против ИГ ("Исламское государство", деятельность организации в России запрещена) в Ираке и Сирии американский генерал-лейтенант Стивен Таунсенд обвинил Россию в нанесении ударов по деревням близ города Манбидж. По его словам, ВКС нанесли удары по позициям "сирийской арабской коалиции", ошибочно полагая, что их занимали террористы.

"Мы немедленно сделали несколько звонков, используя наш канал по предотвращению инцидентов, россияне это признали и прекратили проведение там бомбардировок", - цитирует ТАСС Таунсенда. По его версии, упомянутые формирования понесли потери.

Представители Минобороны России ранее последовательно подчеркивали, что решение об ударах с воздуха по целям в Сирии принимается только после получения заслуживающих доверие разведданных.

В феврале ВКС из-за несогласованности с Анкарой случайно нанесли удар по позициям турецких военных, в результате трое из них погибли. В ноябре 2016 года коалиция США нанесла авиаудар по сирийским военным в Дейр-эз-Зоре, в результате армия Сирии потеряла более 80 человек убитыми.

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