Назван кандидат на пост посла США в России
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Послом Соединенных Штатов в Москве может стать бывший губернатор штата Юта Джон Хантсмэн. Как сообщил высокопоставленный источник в администрации США, данный вопрос обсуждался Хантсмэном с госсекретарем Рексом Тиллерсоном.
Экс-губернатор штата Юта Джон Хантсмэн может стать послом США в России. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в американской администрации.
По его данным, Хантсмэн обсуждал этот вопрос с госсекретарем США Рексом Тилерсоном на минувшей неделе, и обсуждение все еще продолжается. Другой источник сообщил, что кандидат на пост посла находится в тесном контакте с главными советниками Трампа и, возможно, с самим президентом.
В ходе правления Барака Обамы Хантсмэн служил послом США в Сингапуре, а позже в Китае. Имя экс-губернатора фигурировало после победы Дональда Трампа на выборах, когда переходная администрация искала кандидата на пост госсекретаря.
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