СМИ: сирийские войска вошли в Пальмиру

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Правительственные войска Сирии в среду вошли в занятую исламистами Пальмиру, захватили историческую цитадель древнего города, а также вернули под полный контроль господствующие высоты. Поддержку с воздуха наступающим подразделениям оказывали российские боевые вертолеты.

Подразделения сирийской правительственной армии вошли в Пальмиру, которую удерживают боевики запрещенной в России группировки "Исламское государство". Эту информацию в среду подтвердило агентство AFP.

В ходе боев за Пальмиру был захвачен штаб террористов, располагавшийся в одном из дворцов. Боевики в панике покидают город.

Как сообщили в среду в российском Центре по примирению враждующих сторон, наши военные за сутки провели восемь гуманитарных акций в Алеппо, Дамаске и других городах страны. Населению передано более 13 тонн продуктов питания. Увеличилось количество населенных пунктов, присоединившихся к режиму прекращения огня.

Боевики захватили Пальмиру в мае 2015 года, в конце марта 2016 года сирийские военные при поддержке российской авиации освободили город. Затем российские саперы принимали участие в разминировании города и находящихся там античных памятников. В декабре минувшего года Пальмира была вновь захвачена ИГ.

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