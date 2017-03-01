В Москве водитель такси сбил капитана полиции

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Автомобиль Hyundai Solaris сбил капитана полиции на переходе в Москве. В результате ДТП пострадавшая получила ушиб ноги. По данному факту проводится проверка.

На севере Москвы произошло ДТП с участием иномарки Hyundai Solaris. В результате аварии пострадала капитан полиции, передает АГН "Москва".

Как рассказали агентству в пресс-службе столичного управления МВД, инцидент произошел по адресу: улица Выборгская, дом 14. Водитель автомобиля сбил женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Капитан полиции получила ушиб ноги и от госпитализации отказалась. По данному факту проводится проверка.

По информации РЕН ТВ, пострадавшая шла на обед, когда напротив входа в отдел полиции ее сбил 22-летний таксист. Согласно экспертизе, водитель был трезв.

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