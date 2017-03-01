На улице Андрея Карлова в Москве установили указатели

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В Москве установили указатели на улице Андрея Карлова. Проезд на пересечении Кутузовского проспекта и Большой Дорогомиловской был безымянным, решение о переименовании его в улицу Андрея Карлова было принято в феврале.

Улица Андрея Карлова и площадь Фиделя Кастро официально появились в Москве, передает ТАСС. 1 марта были установлены уличные указатели.

Имя Карлова получил проезд в районе Дорогомилово. Улица находится на пересечении Кутузовского проспекта и Большой Дорогомиловской. Именем российского посла будет также названа школа №648 на севере Москвы, где он учился. В настоящее время там создана экспозиция, посвященная дипломату.

В память о Фиделе Кастро, возглавлявшем Кубу на протяжении полувека, назвали площадь, расположенную на пересечении 2-й Песчаной и Новопесчаной улиц.

Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. В МИД произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России. По делу Карлова под арестом находится три обвиняемых, в том числе два полицейских. Нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - был ликвидирован.

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