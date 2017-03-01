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На северо-востоке Москвы электропоезд "Спутник" насмерть сбил мужчину. Как сообщили в транспортной полиции, он перебегал железнодорожные пути в неположенном месте. Инцидент произошел в районе станции "Москва-3" Ярославского направления. По данному факту проводится доследственная проверка.

На северо-востоке Москвы электропоезд "Спутник" насмерть сбил мужчину, перебегавшего пути в неположенном месте. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

"Электропоезд "Спутник" около 19:00 сбил насмерть мужчину в районе станции "Москва-3" Ярославского направления Московской железной дороги. На месте ЧП работает оперативно-следственная группа", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится доследственная проверка. Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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