Дело о поддельном больничном листе Багдасарян передали в суд

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Полиция Москвы передала в суд материалы дела Мары Багдасарян, подозреваемой в подделке больничного листа, завершив предварительное расследование уголовного дела по статье "Использование заведомо подложного документа". Ранее девушка предоставила фальшивый документ, уклонившись от исполнения административного наказания.

Дело Мары Багдасарян, которая ранее предоставила приставам поддельный больничный лист, чтобы уклониться от исполнения административного наказания, передано в суд, передает ТАСС.

Как сообщили в МВД, управление дознания закончило предварительное расследование уголовного дела по статье "Использование заведомо подложного документа". Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

12 января суд отправил Багдасарян под административный арест за прогулы обязательных работ. В качестве оправдания она принесла приставам больничный лист, который оказался поддельным.

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