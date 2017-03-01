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Совет безопасности ООН 8 марта проведет закрытую встречу по Сирии с участием спецпосланника генсека международной организации Стаффана де Мистуры. Он доложит членам совбеза о ходе переговоров в Женеве.

Совбез ООН 8 марта проведет закрытую встречу по Сирии с участием спецпосланника генерального секретаря организации Стаффана де Мистуры. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на постоянного представителя Великобритании при ООН Мэттью Райкрофта.

"Политическое урегулирование будет обсуждаться 8 марта. Де Мистура доложит о ходе переговоров в Женеве, которые продолжаются", - сказал он.

Также, по словам дипломата, в течение месяца продолжится обсуждение ситуации с применением химического оружия в Сирии. Ранее Россия и Китай заблокировали проект резолюции о введении санкций в отношении Дамаска.

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