08:14, 02 марта 2017

Минобороны опровергло заявления США о случайном авиаударе в Сирии

Теги:  минобороны  обстрел  Сирийский конфликт

Ни российская, ни сирийская авиация не имеют отношения к обстрелу деревень на севере Сирии. Так в нашем Минобороны прокомментировали заявление американского генерала Стивена Таунсенда, обвинившего военных двух стран в нанесении ошибочного удара.

Минобороны России опровергло заявления командующего американскими войсками генерала Стивена Таунсенда об "ошибочной бомбардировке" российской авиацией позиций "сирийской арабской коалиции". Об этом сообщает "ТВ Центр".

"Во избежание каких-либо инцидентов американский представитель сообщил российскому офицеру точные координаты расположения в данном районе поддерживаемых США боевиков "оппозиционных сил". Данная информация была принята российским командованием к сведению. Ни одного удара по указанным американской стороной районам сирийской или российской авиацией не наносилось", - указали в Минобороны.

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