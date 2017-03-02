Минобороны опровергло заявления США о случайном авиаударе в Сирии
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Ни российская, ни сирийская авиация не имеют отношения к обстрелу деревень на севере Сирии. Так в нашем Минобороны прокомментировали заявление американского генерала Стивена Таунсенда, обвинившего военных двух стран в нанесении ошибочного удара.
Минобороны России опровергло заявления командующего американскими войсками генерала Стивена Таунсенда об "ошибочной бомбардировке" российской авиацией позиций "сирийской арабской коалиции". Об этом сообщает "ТВ Центр".
"Во избежание каких-либо инцидентов американский представитель сообщил российскому офицеру точные координаты расположения в данном районе поддерживаемых США боевиков "оппозиционных сил". Данная информация была принята российским командованием к сведению. Ни одного удара по указанным американской стороной районам сирийской или российской авиацией не наносилось", - указали в Минобороны.
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