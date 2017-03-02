Минобороны опровергло заявления США о случайном авиаударе в Сирии

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Ни российская, ни сирийская авиация не имеют отношения к обстрелу деревень на севере Сирии. Так в нашем Минобороны прокомментировали заявление американского генерала Стивена Таунсенда, обвинившего военных двух стран в нанесении ошибочного удара.