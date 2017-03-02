Глава Минюста США отказался раскрыть данные о контактах с послом России

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Издание The Washington Post сообщило, что глава Минюста США Джефф Сешнс отказался раскрывать обстоятельства его контактов с послом России Сергеем Кисляком, которые состоялись у него в 2016 году. В итоге журналисты газеты вновь заговорили о связях между Россией и избирательной кампанией Дональда Трампа.

Министр юстиции и генеральный прокурор США Джефф Сешнс отказался говорить о своих контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, которые состоялись во время американских президентских выборов 2016 года. Как сообщает ТАСС, об этом написала газета The Washington Post.

Издание представило этот случай как новое косвенное подтверждение связи между Россией и избирательной кампанией Дональда Трампа. Сам Сешнс активно поддерживал кандидатуру республиканца.

У Сешнса было две встречи с Кисляком, которые прошли в июле и сентябре 2016 года. Он не упоминал о них на слушаниях в Сенате Конгресса США, посвященным рассмотрению его кандидатуры после выдвижения на пост главы минюста Трампом. Эта информация, как считают в Washington Post, может привести к усилению призывов со стороны Демократической партии США к проведению независимого расследования по поводу якобы имевшего место влияния России на ход американских выборов, о чем неоднократно заявляли в Вашингтоне.

Официальный представитель главы минюста Сара Исгер Флорес заявила, что Сешнс не упоминал о контактах с Кисляком, так как, они не были связаны с избирательной кампанией в США. На момент встреч с послом России Сешнс являлся членом Сената Конгресса, а также входил в состав его комитета по делам вооруженных сил. Флорес добавила, что на слушаниях у Сешнса спрашивали о контактах между Россией и избирательной кампанией Трампа, а не о встречах, которые он проводил как сенатор и член комитета по делам вооруженных сил.

В итоге Флорес подчеркнула, что в 2016 году у республиканца Сешнса прошло более 25 бесед с послами других государств в США. Это были дипломаты из Австралии, Великобритании, Германии, Индии, Канады, Китая, Южной Кореи, Польши, а также Японии, отметил Флорес.

Сентябрьская встреча Кисляка и Сешнса прошла в офисе республиканца, говорится в статье. А в июле между ними, состоялся мимолетный контакт. В тот раз Сешнс выступил на мероприятии в Фонде наследия, которое было приурочено к общенациональному съезду Республиканской партии. К нему по завершении речи подошли поприветствовать несколько присутствовавших в аудитории иностранных послов, в том числе, Кисляк.