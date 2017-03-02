Мощное торнадо обрушилось на США: 3 человека погибли

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Жертвами торнадо в США стали как минимум три человека, более 20 получили ранения.

Более 20 смерчей превратили в руины несколько населенных пунктов в США. Порывами ветра сносило кровлю, переворачивало автомобили, ломало деревья. В нескольких штатах объявлено чрезвычайное положение, передает "ТВ Центр".

Сильнее всего пострадали Иллинойс, Миссури, Арканзас. Там разрушены около сотни зданий. В Индиане 30 тысяч домов остались без электричества. Власти заявляют, что последствия удара стихии могли быть серьезнее, но людей вовремя оповестили, и они успели укрыться в безопасных местах.