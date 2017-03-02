09:06, 02 марта 2017

Мощное торнадо обрушилось на США: 3 человека погибли

Теги:  сша  Стихия  торнадо

Жертвами торнадо в США стали как минимум три человека, более 20 получили ранения.

Более 20 смерчей превратили в руины несколько населенных пунктов в США. Порывами ветра сносило кровлю, переворачивало автомобили, ломало деревья. В нескольких штатах объявлено чрезвычайное положение, передает "ТВ Центр".

Сильнее всего пострадали  Иллинойс,  Миссури,  Арканзас. Там  разрушены около сотни зданий. В Индиане 30 тысяч домов остались без электричества. Власти заявляют, что последствия удара стихии могли быть серьезнее, но людей вовремя оповестили, и они успели укрыться в безопасных местах.

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