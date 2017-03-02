Семь машин столкнулись на юго-востоке Москвы. Видео
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На Люблинской улице произошло массовое ДТП с участием семи автомобилей. В результате аварии пострадали два человека. В настоящее время ГИБДД уточняет все обстоятельства произошедшего.
В результате ДТП с участием семи автомобилей на юго-востоке столицы пострадали два человека. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по городу.
"Авария произошла около 00:15 2 марта. В районе дома 123 по улице Люблинская столкнулось семь транспортных средств. По предварительным данным, два человека пострадали", - говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники ГИБДД уточняют все обстоятельства произошедшего.
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