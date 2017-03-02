Почему Киев не пытается устранить блокаду Донбасса: мнение эксперта
Теги: События. 25-й час украина донбасс
Почему Киев, вопреки своим же интересам, не пытается устранить блокаду Донбасса? Можно ли ждать от провозглашённых республик новых шагов по укреплению своей хозяйственной самостоятельности? Об этом в интервью "ТВ Центру" рассказал Сергей Михеев.
Решение властей Донбасса взять под управление украинские предприятия стало главной темой программы "События. 25-й час". Политолог Сергей Михеев ответил на вопросы ведущего Алексея Фролова.
"Сейчас происходит то же самое, что и при блокаде Крыма. Все действия привели только к одному: Киев стали еще больше не любить в Крыму", - заявил Михеев.
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