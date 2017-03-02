10:07, 02 марта 2017

Почему Киев не пытается устранить блокаду Донбасса: мнение эксперта

Теги:  События. 25-й час  украина  донбасс

Почему Киев, вопреки своим же интересам, не пытается устранить блокаду Донбасса? Можно ли ждать от провозглашённых республик новых шагов по укреплению своей хозяйственной самостоятельности? Об этом в интервью "ТВ Центру" рассказал Сергей Михеев.

Решение властей Донбасса взять под управление украинские предприятия стало главной темой программы "События. 25-й час". Политолог Сергей Михеев ответил на вопросы ведущего Алексея Фролова.

"Сейчас происходит то же самое, что и при блокаде Крыма. Все действия привели только к одному: Киев стали еще больше не любить в Крыму", - заявил Михеев.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

Программа "События. 25-й час"

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