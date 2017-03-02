Почему Киев не пытается устранить блокаду Донбасса: мнение эксперта

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Почему Киев, вопреки своим же интересам, не пытается устранить блокаду Донбасса? Можно ли ждать от провозглашённых республик новых шагов по укреплению своей хозяйственной самостоятельности? Об этом в интервью "ТВ Центру" рассказал Сергей Михеев.