Российские военные провели за сутки 7 гуманитарных акций в Сирии

Теги: помощь Сирийский конфликт россия

Семь гуманитарных акций провел в Сирии за минувшие сутки российский Центр по примирению враждующих сторон. В Хомс доставили более трех тонн продуктов и медикаментов. А в Алеппо раздали тонну хлеба и три тысячи порций горячей еды. Для жителей города такая помощь, порой, единственный способ выжить.

Парк аттракционов среди руин. Качели проржавели и скрипят, а колесо обозрения крутится исправно. В этот район восточного Алеппо постепенно возвращаются мирные жители. Многие с детьми. Восьмилетний Махмуд откопал среди завалов свой велосипед. Шины сдуты, но ведь колеса на месте. Значит, на нем можно проехать два квартала и занять очередь за вкусной кашей, которую привезли российские военные, передает "ТВ Центр".

"Люди приходят в сам центр и благодарят за то, что мы помогаем им именно в раздаче пищи, в расчистке и организации расчистки непосредственно кварталов", - рассказал представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Николай Шалагин.

Обед прямо здесь, на тротуаре. Хлеб многие забирают с собой, на ужин. В гуманитарной колонне всегда есть доктор. "Многие люди просто не могут добраться до определенных точек, где оказывается медицинская помощь. Или же в связи с тем, что остаются без родителей. Не могут понять, что им делать дальше", - отметил врач Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Антон Леденёв.

За горячим питанием спешит и Мутиа. У неё на руках 10 детей. Живут в полуразрушенном доме. Вместо дверей одеяла, вместо стёкол - картон. Нет мебели и приборов отопления. Мужа Мутиа на её глазах убили боевики.

В годы войны Мутиа оставалась без работы. Жизнь в Алеппо в то время просто замерла. С наступлением мира устроилась санитаркой в госпиталь. Теперь есть деньги хотя бы на хлеб и крупу. Продукты вся округа покупает в единственной открытой лавке. Вопреки предпринимательской логике хозяйка не накручивает цены. Понимает, что все здесь в одинаковом положении.

"Мы, конечно, не взвинчиваем цены. Транспорт сюда еще не ходит, поэтому самое необходимое пока можно купить только здесь. Люди возвращаются и должны иметь возможность начать новую жизнь. С каждым днем покупателей все больше", - рассказала Худа Швехни.

Возвращаясь из магазина, прямо на улице люди обсуждают насущные проблемы. На повестке дня вопрос, когда заработает общественный транспорт. Нужно навестить родных в других районах Алеппо. Сделать это теперь можно, не опасаясь за свою жизнь и тех, кто рядом.

Павел Прокопенко, Кирилл Макаров, "ТВ Центр", Сирия.