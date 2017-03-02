СМИ узнали о готовности Трампа к войне с КНДР

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Администрация президента США рассматривает варианты сдерживания КНДР. В частности, СМИ узнали, что Соединенные Штаты могут применить военную силу против Пхеньяна и добиться смены режима в Северной Корее.

США готовы применить против КНДР военную силу, сообщает газета Wall Street Journal. Сейчас администрация президента изучает возможные шаги в отношении Пхеньяна.

В частности, в Белом доме обсуждают возможность смены режима в этой стране, информирует ТАСС.

Ранее Трамп обещал не дать Пхеньяну завершить создание межконтинентальной баллистической ракеты, которая способна достичь берегов США. Кроме того, телеканал CNN сообщил, что именно КНДР, по мнению Трампа, является главной угрозой для Вашингтона.

В феврале глава Пентагона Джеймс Мэттис после встречи с врио премьер-министра Южной Кореи Хван Гё Аном заявил, что США готовы нанести сокрушительный удар по Северной Корее в случае, если Пхеньян применит ядерное оружие.

В своем новогоднем обращении лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что создаваемая в стране межконтинентальная баллистическая ракета находится "в последней стадии разработки". По его словам, "КНДР будет укреплять свой военный потенциал, если Соединенные Штаты не прекратят агрессивную политику".

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