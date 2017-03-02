Двое мужчин пытались вскрыть банкомат на юго-западе Москвы. Видео

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В Гагаринском районе столицы двое мужчин пытались вскрыть банкомат Сбербанка. В нем находилось около 12 миллионов рублей. Злоумышленники не смогли взломать сейф, после чего их задержали сотрудники полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полицейские задержали двоих мужчин по подозрению в попытке взлома банкомата Сбербанка, в котором находилось около 12 миллионов рублей. Об этом сообщил врио начальника управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

"В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району поступило сообщение от охраны кредитного учреждения. Мужчина рассказал, что двое мужчин пытаются вскрыть банкомат. Прибывшие сотрудники патрульно-постовой службы районного ОМВД задержали подозреваемых", - приводит слова Титова сайт ведомства.

Правоохранительные органы установили, что один из злоумышленников пытался вскрыть металлический корпус, а второй стоял у входа в банк для наблюдения. Однако злоумышленникам не удалось вскрыть сейф банкомата. Они решили скрыться, но затем были задержаны сотрудниками полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" и "Кража".

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