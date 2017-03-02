ЦБ выявил в 2016 году 965 нелегальных кредиторов

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Банк России в 2016 году выявил вдвое больше организаций, которые занимаются нелегальным потребительским кредитованием, чем в 2015 году – 965 компаний. Информация о них передана в Генпрокуратуру.

В 2016 году Центробанк выявил 965 компаний, которые занимаются нелегальным ростовщичеством. Этот показатель вдвое выше, чем годом ранее, пишет газета "Известия".

В регуляторе отметили, что все данные об организациях, которые могли нелегально осуществлять свою деятельность, переданы в Генпрокуратуру.

В пресс-службе ЦБ заявили, что деятельность направлена на создание условий, при которых выгода от недобросовестного поведения для организаций, а также для их сотрудников будет полностью нивелироваться применением "эффективных и соразмерных мер наказания". Развитие взаимодействия Банка России с Генпрокуратурой будет способствовать скорейшему и оптимальному решению этих задач.

Также в Центробанке считают, что неотвратимость наказания за незаконную микрокредитную деятельность может способствовать очищению рынка от криминальных игроков.

Вместе с тем, в ЦБ, а также в Минфине полагают, что для этого нужно ввести уголовное наказание для нелегальных ростовщиков, так как, сейчас им грозит только штраф в размере 50 тысяч рублей.

При этом, эксперты полагают, что проблема не в ростовщиках, а в клиентах и в слишком жестких требованиях к заемщикам в официальных банках, из-за чего люди переходят "на темную сторону".