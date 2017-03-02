В России в 2018 году появится "список боли"

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В России создадут государственный регистр пациентов, для эффективного лечения которых, необходимо использовать препараты с наркотическими и психотропными веществами. Такое поручение дала вице-премьер страны Ольга Голодец главе Минздрава Веронике Скворцовой.

С января 2018 года в России будет создан государственный регистр пациентов, нуждающихся в лечении препаратами, которые имеют в своем составе наркотические и психотропные вещества. Для оценки боли, которую испытывает пациент, будет применяться специальная шкала, пишет газета "Известия".

Соответствующее поручение дала главе Минздрава Веронике Скворцовой вице-премьер страны Ольга Голодец. Поручение было окончательно выработано после заседания Совета по попечительству в социальной сфере при правительстве.

Минздрав должен создать модуль по диагностированию степени болевого синдрома у пациента. Эти данные включат в структуру электронной карты, разработка которой ведется в настоящий момент в ведомстве.

Шкала боли разрабатывается в профильных ведомствах. Модуль после внесения в него данных о степени боли, которую испытывает пациент, сам выдаст рекомендацию о лекарствах, которые необходимы больному, в том числе дозировка и время приема.

По мнению экспертов, введение шкалы боли является важной инициативой, которая позволит оценивать ответственность самих врачей.