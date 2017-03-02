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Украинские радикалы усиливают транспортную блокаду Донбасса, устанавливая новые блокпосты на подъездах к ДНР. Киев на действия националистов никак не реагирует. Несмотря на то, что народным республикам уже пришлось ввести на украинских предприятиях внешнее управление, чтобы восстановить производство. Хотя под не утихающими обстрелами делать это непросто.

Город Ясное и еще десяток поселков Донбасса украинская армия накрыла залпом пушек и минометов. В каждом выбиты стекла в домах. Сорваны крыши. Один мирный житель погиб. Еще двое ранены. Так Киев ответил Донецку и Луганску на требования прекратить торговую и транспортную блокаду, передает "ТВ Центр".

Впрочем, на решение республик ввести внешнее управление на всех предприятиях Незалежной обстрелы никак не повлияли. 40 объектов перешли в собственность Донбасса. Это значит, что более 25 тысяч человек вновь получат работу. Юзовский металлургический завод и такой же в Енакиево, которые простаивали почти год, со дня на день запустят печи. И к лету обещают выдать первую продукцию.

"На сегодняшний день задача обеспечить бесперебойную работу предприятий, чтоб люди остались с деньгами, зарплатами, пенсиями, чтоб эти предприятия не остановились и, самое главное, чтоб эти предприятия не были уничтожены", - заявил глава ДНР Александр Захарченко.

От блокады, устроенной националистами, ключевые отрасли, несут убытки. 30 миллиардов в год. Угольный и металлургический бизнес Украины в панике. Бывшие владельцы заводов и шахт, которые теперь собственность Донбасса, жалуются премьеру Гройсману. Например, комбинат "Азовсталь" несет огромные потери. После блокады Донбасса и роста цен на сырье комбинат лишился 3,5 миллионов долларов из-за того, что покупать уголь приходится в США или России.

Киев все еще надеется, что внешнее управление предприятиями Донбасса - временное. Терять такой кусок Украина не хочет. Но и ничего не делает в политическом и дипломатическом аспекте, чтоб его вернуть. Донбасс по умолчанию - сепаратисты, а не граждане. Москва, в риторике Порошенко, уже привычно - виновница всех бед.

На встрече с министрами иностранных дел Польши и Великобритании Порошенко потребовал усилить санкции против России. Но Порошенко забыл, что в 2016 году крупнейшим инвестором Украины была именно Россия. И именно она вложила в экономику Незалежной почти полтора миллиарда долларов. От блокады страдает не только крупный бизнес, но и простые жители.

Между тем националисты не только не собираются расходиться. Но наоборот. Усилили свои посты на железной дороге. Официальный Киев сделал вид, что этого не заметил.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".