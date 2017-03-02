В британском парламенте призвали МИД начать диалог с Россией

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Британские парламентарии призвали руководство страны наладить диалог с Россией. Это один из главных тезисов доклада, который опубликовал Международный комитет Палаты общин. В документе, в частности, рекомендуют не подвергать критике действия Москвы без предъявления доказательств. А также не препятствовать работе российских СМИ.

Поездки в Россию и на Украину. Консультации с десятками экспертов и журналистов, политиков и представителей общественных организаций. Целый год кропотливой работы, результатом которой стал доклад об отношениях Великобритании с нашей страной, передает "ТВ Центр". Главный тезис 70-страничного документа, подготовленного комитетом по международным делам Палаты общин, отсутствие диалога с Москвой - "политика недальновидная". И от неё надо срочно отказываться.

"МИД должен прояснить, чего Великобритания хотела бы добиться в ходе двустороннего диалога с Россией. Это должно касаться переговоров по конкретным вопросам, таким, как борьба с терроризмом, кибербезопасность или авиабезопасность, чтобы определить пункты, по которым мы сходимся и по которым у нас есть разногласия", - говорится в докладе.

Спорным, по мнению английских парламентариев, вопросам посвятили отдельный блок. Там, что вполне ожидаемо, речь и про Сирию, и про Украину. И хотя комитетчики порекомендовали главе внешнеполитического ведомства Борису Джонсону избегать бездоказательных обвинений в адрес России, снижать давление не советовали.

"Россия пользуется случаями, когда ей кажется, что Запад не живет в соответствии со своими идеалами и стандартами. Великобритания должна продолжать призывать Россию к ответу за действия, нарушающие международное гуманитарное право в Сирии или где бы то ни было, не в последнюю очередь за незаконную аннексию Крыма", - отмечается в документе.

И тут же подхватывают - если Россия на Украине действует в соответствии с международным законодательством, это повод для постепенного снятия санкций. Целый параграф о российских СМИ. Телеканал "RT" и агентство "Sputnik" должны иметь возможность беспрепятственно работать на территории Королевства. Даже несмотря на то, что распространяют "фейковые новости". Правда, ни примеров, ни доказательств лжи в документе нет. Что, впрочем, не удивительно.

МИД Великобритании должен теснее сотрудничать с российским. Для этого парламентарии даже предложили назначить специального профильного министра. А английской полиции в преддверии чемпионата по футболу 2018 года - он пройдет сразу в 11 городах России - посоветовали наладить сотрудничество с русскими силовиками. В целом, отметил глава комитета, все эти предложения и их тональность должны понравиться правительству. Ответ премьер-министра Терезы Мэй в письменном виде ждут в течение двух месяцев.

Михаил Шекоян, Илья Титов, "ТВ Центр".