В нескольких штатах США из-за торнадо погибли три человека

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Три человека погибли и не меньше 15 пострадали из-за Торнадо в нескольких штатах США. Серьезные разрушения затронули Арканзас, Иллинойс и Огайо. По мере разборов завалов могут быть обнаружены новые жертвы стихии. Фронт продолжает движение на восток в сторону Индианы.

В США три человека стали жертвами торнадо. Пострадали еще не меньше пятнадцати. Смерчи пронеслись сразу по нескольким штатам. Серьезные разрушения в Арканзасе, Иллинойсе и Огайо. От многих домов остались лишь руины, порывами ветра переворачивало машины и ломало деревья, передает "ТВ Центр".

С самого начала шторма житель штата Миссури оказался заблокирован в своем автомобиле. Ветер усиливается буквально с каждой секундой. Град бьет по машине так, что кажется, на ней не останется живого места, но и выходить из укрытия просто опасно для жизни. Мощный фронт, который сопровождается образованием торнадо, обрушился на штаты Миссури и Иллинойс.

Местные власти сообщили о первых жертвах. Один человек погиб в ДТП, спровоцированном непогодой. Трасса перекрыта в целях безопасности. На другого мужчину упало дерево. Агентство Рейтер сообщает о трех жертвах. По мере поступления докладов от спасателей их количество может увеличиться. Известно о нескольких десятках раненых. За оценку материального ущерба никто пока даже не брался. По оценкам метеорологов, стихия представляет потенциальную угрозу для 45 миллионов человек, которые проживают от Техаса до Огайо. Шторм движется быстро.

Местные жители знают, если им даже удалось найти укрытие, то нет гарантии, что оно выдержит удар. В небольшом городе Наплэйт в Иллинойсе практически не осталось нетронутых штормом построек. Старожилы говорят, что не припомнят такого мощного шторма.

"По нам как будто прошелся тяжелый товарный поезд. Он повернул на северо-восток, и мы уже думали, что пройдет мимо нас, но он повернул на юго-восток и дважды прокатился по нам. Никогда в жизни я не видел такого", - сказал мэр города Наплэйт Джеймс Рик.

Только по предварительным оценкам здесь уцелело лишь чуть больше половины домов. От этой постройки остались лишь сложившиеся стены. А дом, который стоял рядом просто исчез. Судя по кадрам, смерч сорвал дом под основание вместе с полом так, что остался только подвал под открытым небом.

"К счастью, система оповещения сработала хорошо, и люди знали, что приближается шторм. Они предупреждали друг друга по телефону. Позаботились о пожилых людях, спустились в подвалы перед ударом стихии. Нам повезло, что в доме для престарелых оказалось всего несколько раненых. А вот южнее Оттавы у нас один мужчина погиб", - отметил губернатор штата Иллинойс Брюс Роунер.

Губернатор признает, что по мере разбора завалов и восстановления связи с отдаленными поселениями могут быть обнаружены новые жертвы. Метеорологи говорят, что фронт движется на восток в сторону Индианы.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".