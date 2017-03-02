В зоопарк под Уссурийском привезли двух пятимесячных леопардов

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В зоопарке "Чудесный" под Уссурийском - прибавление. Двух пятимесячных леопардов привезли их Хакасии. Пока котята обживаются в новых вольерах, их активно знакомят с посетителями. Чтобы в дальнейшем хищники не боялись людей и охотно шли с ними на контакт. В питомнике уже есть ручная тигрица.

Пятимесячные леопарды в Приморье прибыли из Хакасии. Зоопарк просил мальчика и девочку, но когда привезли, оказалось, что это два брата. Павел Жадкевич для них в роли воспитателя. Говорит: этих двойняшек перепутать невозможно. Характеры абсолютно разные, передает "ТВ Центр".

К воспитанию маленьких хищников - подход особый. Леопардов не отгораживают от людей, а наоборот, хотят, чтобы человек стал для них близким другом. И каждый из посетителей мог и погладить, и сфотографироваться.

Повадки у маленьких леопардов, как у домашних кошек. Они так же любят, когда им чешут за ушком и гладят живот. Правда, кусаются они сильнее, и реже даются на руки. За покусанные руки у этих детей одно наказание: с ними перестают играть. Но через некоторое время Павел снова берет малышей на руки и дает им их любимые игрушки.

В этом зоопарке уже есть пример практически ручных хищников. Тигрица Кристал сейчас уже выросла и, конечно, не так охотно идет на контакт с людьми. Только по исключительным случаям, например, как сейчас, для фотосессии. Но еще несколько месяцев назад легко давала себя погладить.

Совсем скоро Перса и Приморца будут выводить на прогулку. Чтобы пятнистые еще больше контактировали с людьми. Но ручными они будут не всегда, только до двух лет. Все-таки это хищные животные. И от природных инстинктов их не отучить.

Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев, "ТВ Центр", Приморский край.