В Москве за езду по "встречке" задержан футболист Александр Кокорин

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Сотрудники ГИБДД задержали футболиста сборной России Александра Кокорина, который в ночь на 25 февраля совершил выезд на встречную полосу. Суд назначил игроку административный штраф.

Футболист петербургского "Зенита" и сборной России Александр Кокорин задержан сотрудниками ГИБДД за выезд на встречную полосу на элитной иномарке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Этот инцидент произошел в ночь на 25 февраля. Был составлен административный протокол. Суд назначил игроку административный штраф.

Это не первый скандальный инцидент с участием 25-летнего футболиста. Летом 2016 года в соцсетях появилась видеозапись, на которой Кокорин и его партнер по сборной России Павел Мамаев курят кальян. При этом, официанты несут к их столу большое количество бутылок шампанского. На этом фоне играет гимн России. Ситуацию усугубляло то, что незадолго до этого российская национальная команда с обоими игроками в составе провалилась на чемпионате Европы во Франции, не выйдя из группы.

Позднее "Зенит" оштрафовал Кокорина и перевел его во вторую команду. В результате Кокорин извинился за произошедшее, однако отказался считать себя виновным. Тем не менее, клуб вернул нападающего в основной состав.

В субботу, 4 марта "Зенит" встретится в Москве с ЦСКА в рамках 18 тура чемпионата России по футболу.