Двое вооруженных мужчин напали на заправку в Митине

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Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых в нападении на автозаправку на Пятницком шоссе. Угрожая пистолетом и ножом, они похитили из кассы денежные средства и мобильный телефон оператора станции. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Сотрудники полиции совместно с бойцами Росгвардии задержали двух подозреваемых в разбойном нападении на автозаправочную станцию в районе Митино. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В дежурную часть поступило сообщение от оператора автомобильной заправочной станции на Пятницком шоссе. Угрожая предметами, похожими на пистолет и нож, злоумышленники связали ее, похитили из кассы денежные средства и принадлежащий потерпевшей мобильный телефон, после чего скрылись на автомобиле", - приводит слова Волк сайт ведомства.

По ее словам, сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых по месту их жительства. Ими оказались приезжие из Северного Кавказа. У них были изъяты два пневматических пистолета и нож. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

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