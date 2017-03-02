Террористы уходят из Пальмиры, минируя дома и дороги

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В Пальмире сирийским войскам, которые ведут успешную операцию по освобождению города, всего один километр остается до центра, где находится археологический комплекс и античные памятники. Боевики покинули большую часть города, заминировав дома и дороги. Об этом сообщают сирийские СМИ.

Боевики запрещенной в России группировки "Исламское государство", выводя свои отряды из Пальмиры, минируют дома и дороги. Сирийская армия ведет зачистку западных районов города, передает "ТВ Центр".

Армия и ополченцы смогли войти в Пальмиру ещё накануне вечером. Под контроль правительственных сил перешла западная часть города, а также несколько стратегических позиций, в том числе высота, где находится телебашня.

За последние несколько часов у террористов отбили штаб, который они устроили в одном из старинных дворцов. Правительственным войскам пришлось освобождать Пальмиру повторно, боевики запрещённого "Исламского государства" удерживали город с декабря прошлого года. Между тем, мирная жизнь налаживается уже в самых отдаленных кварталах восточного Алеппо.

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